Ростов-на-Дону, , 00:56 — REGNUM У ростовских спасателей и коммунальщиков выдались напряжённые выходные. Ураганный ветер в областном центре повалил десятки деревьев. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

В экстренные службы города за сутки 25 января от жителей поступило 60 звонков, касающихся последствий разгула стихии. В ряде случаев потребовалась помощь спасателей. Информации о пострадавших нет.

«Из них 24 звонка — об аварийных конструкциях, 36 сообщений — о повреждениях деревьев», — уточнили в управлении.

ИА REGNUM напоминает, что синоптики предупреждали ростовчан об усилении ветра, порывы которого достигали 25 метров в секунду.

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