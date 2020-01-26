Штат Калифорния, США, , 23:41 — REGNUM Информация СМИ о том, что легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта, соответствует действительности. Об этом 26 января на странице в соцсети Twitter написал журналист Шон Кинг, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Источник … подтвердил, что Коби Брайант и ещё четыре человека погибли в результате крушения вертолёта сегодня утром, — написал он. — Ужасная потеря».

Ранее ряд СМИ сообщил, что 26 января в городе Калабасасе (Калифорния) в результате крушения вертолёта погиб легендарный баскетболист Коби Брайант.

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