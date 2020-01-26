Лос-Анджелес, США, , 23:42 — REGNUM В США в округе Лос-Анджелес зафиксировали четвертый случай заболевания новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом 26 января сообщается на сайте округа.

Отмечается, что заболевший 2019-nCoV прилетел в Соединенные Штаты из китайского города Ухань. На данный момент он госпитализирован и угрозы распространения вируса, по заявлениям властей, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в департамент здравоохранения округа Орандж в штате Калифорния подтвердили третий случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV. Заболевший также прибыл в США из города Ухань в Китае.

До этого Центром по контролю и профилактике заболеваний США были подтверждены два случая заболевания коронавирусом нового типа у граждан в штатах Вашингтон и Иллинойс.

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