Дамаск, , 23:26 — REGNUM На северо-западе Сирии в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее восьми человек. Об этом заявил РИА Новости местный источник.

Теракт произошел в воскресенье, 26 января, в городе Аазаз на севере провинции Алеппо.

«Восемь человек погибли», — сообщил источник, ссылаясь на первоначальные данные.

Ранее газета Al-Watan со ссылкой на свои источники сообщила, что 26 января в Сирии был совершен новый теракт. По данным журналистов, начинённый взрывчаткой автомобиль был подорван на севере провинции Алеппо.

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