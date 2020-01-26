Краснодар, , 22:33 — REGNUM В Краснодаре госпитализировали в инфекционную больницу пассажира с повышенной температурой, прилетевшего из китайского города Санья. Об этом 26 января сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

По словам собеседника агентства, врачи поставили мужчине предварительный диагноз — ОРВИ.

«Сняли одного пассажира … с рейса из Китая, — отметил источник. — Его отвезли в инфекционную больницу».

Как передавало ИА REGNUM, 26 января мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван на пресс-конференции журналистам заявил, что число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавируса в стране в ближайшем будущем увеличится примерно ещё на 1 тыс человек.

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