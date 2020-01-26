Великий Новгород, , 22:15 — REGNUM В Великом Новгороде после пожара в квартире одного из многоквартирных домов по Воскресенскому бульвару нашли тело 3-летнего мальчика. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, пожар произошёл днём 26 января.

По факту обнаружения тела ребёнка проверки инициировали и органы прокуратуры, и следователи регионального следственного управления Следственного комитета России.

В ГУ МЧС России по Новгородской области уточнили, что горела квартира на 3-м этаже 4-этажного дома. Двое людей просили помощи на балконе дома. Пожар удалось потушить к 11:45.