Малоярославец, Калужская область, , 21:37 — REGNUM Водитель на легковом автомобиле сбил на 12-летнюю девочку в Малоярославце Калужской области 26 января в 17:30. Авария произошла на пересечении трёх улиц, Калужской, Зеленой и Чернышевского, в момент, когда девочка переходила проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После ДТП водитель скрылся. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации пресс-службы ОМВД России по Малоярославецкому району.

Место ДТП 40.mchs.gov.ru

Ребенок с переломом костей таза и закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в районную больницу. В настоящее время пострадавшая в ДТП девочка перевезена в отделении реанимации калужской областной больницы, она находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции срочно просят откликнуться очевидцев этого дорожно-транспортного происшествия. Водитель-нарушитель пока не установлен. Он управлял автомобилем марки и модели приблизительно ВАЗ — 2105 или ВАЗ — 2107, цвет — баклажан, зеркальная тонировка всех стекол, в том числе и лобового, фары — тюнингованные, фрагмент государственного регистрационного номера — 900, сообщается в информации ОМВД России по Малоярославецкому району Калужской области.

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