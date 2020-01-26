Москва, , 21:08 — REGNUM Мужчину из Хабаровска, который оставил двоих сыновей 2011 и 2014 гг. рождения в международном аэропорту «Шереметьево», разыскивают сотрудники полиции. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по центральному федеральному округу (ЦФО).

«Сотрудники … проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины», — сказал источник.

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО добавили, что детей, которые в ближайшее время будут переданы в медицинское учреждение, пока доставили в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.