Багдад, , 20:49 — REGNUM Недалеко от посольства США в столице Ирака взорвались по меньшей мере четыре ракеты. Об этом 26 января сообщает Reuters со ссылкой на свои источник.

По их данным, взрывы прогремели в «зеленой зоне» (район), где расположены иностранные дипломатические миссии и правительственные учреждения.

О жертвах и пострадавших не сообщается. Информации о том, кто может стоять за данной акцией, также нет.

Напомним, 4 января телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники сообщил, что недалеко от посольства США в Багдаде в «зеленой зоне» взорвались две ракеты.

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