Тегеран, , 20:06 — REGNUM Пассажирский самолет, на борту которого произошел пожар, совершил экстренную посадку в Иране. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает иракский телеканал Al Sumaria.

ЧП произошло на борту воздушного судна, направлявшегося из города Горгана в Тегеран.

Отмечается, что пилотам самолета, принявшим решение вернуться в аэропорт вылета, удалось успешно посадить самолет. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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