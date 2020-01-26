Рига, , 19:46 — REGNUM За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали 10 человек. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, сообщила представитель отдела общественных связей Государственной дорожной полиции Симоне Гравите.

По ее словам, в Риге в дорожных происшествиях пострадали трое прохожих, один — в Земгале.

Она отметила, что 17 водителей на территории страны были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Всего сотрудниками полиции было составлено 503 административных протокола, из них 187 за превышение скорости.