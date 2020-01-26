Багдад, , 19:37 — REGNUM В результате акций протеста в Ираке пострадали 22 демонстранта, об этом 26 января сообщает Al Arabia.

Манифестации возобновились как в Багдаде, так и в южных провинциях страны. Сотрудники правопорядка применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Ранее один из влиятельнейших в Ираке шиитских проповедников Муктада ас-Садр призвал своих сторонников прекратить протесты, тем не менее не все вняли словам духовного лидера.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с октября 2019 года. В результате демонстраций погибли порядка 500 человек, тысячи людей получили ранения различной степени тяжести.

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