Алеппо, Сирия, , 19:13 — REGNUM 26 января в Сирии был совершен новый теракт. Об этом сообщает газета Al-Watan со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, в районе Аазаз на севере провинции Алеппо был подорван начинённого взрывчаткой автомобиль. По предварительным данным, в результате происшествия погибли около восьми человек, еще около двух десятков получили ранения.

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб.

Другие подробности пока неизвестны.

Как передавало ИА REGNUM, 16 января на северо-востоке Сирии в результате подрыва начинённого взрывчаткой автомобиля погибли шесть человек, ещё 13 получили ранения. ЧП произошло в городе Сулюк.