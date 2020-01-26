Анкара, , 19:16 — REGNUM Число жертв землетрясения в восточной провинции Турции возросло до 38 человек. Об этом 26 января сообщило турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям.

В зоне сейсмической активности продолжают работать спасатели, которые оказывают помощь пострадавшим и разбирают завалы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджы, в медицинские учреждения за помощью обратилось 1607 человек, общее количество пострадавших составляет 594 человека.

Напомним, подземные толчки магнитудой 6,8 прошли 24 января в турецкой провинции Элязыг. Землетрясение ощущалось в двенадцати регионах страны, а также в Сирии, Израиле и Ираке.

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