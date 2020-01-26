Гонконг, Китай, , 18:50 — REGNUM Протестующие в Гонконге подожгли вестибюль жилого здания, которое должно было использоваться в качестве карантинной зоны для заболевших коронавирусом, об этом 26 января сообщает Reuters.

Журналисты агентства зафиксировали факт проникновения в указанное здание четырех человек, одетых в черное. Они устроили пожар и спешно покинули помещение.

Разгоревшийся пожар был вскоре потушен, по подозрению в совершении преступления был задержан один человек.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге продолжаются более семи месяцев, теперь к недовольству жителей региона политикой властей добавилось еще и недовольство ограничениями, наложенными в связи со вспышкой коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Возросло число заболевших коронавирусом в Макао и Гонконге