Вроцлав, Польша, , 18:28 — REGNUM В польском городе Вроцлав неизвестные злоумышленники ограбили квартиру писательницы, нобелевского лауреата в области литературы 2018 года Ольги Токарчук. Об этом 26 января сообщило радио ZET.

Отмечается, что грабители ворвались в квартиру в ночь на 26 января, сама Токарчук в настоящее время находится за границей. Прибывшие на место сотрудники полиции провели осмотр и собрали улики.

Сообщается, что у писательницы украли крупную сумму денег, в настоящее время ведется розыск злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестные злоумышленники ограбили дом в Париже, принадлежащий Эммануэле Филиберто Савойскому, внуку последнего короля Италии Умберто II. Были похищены ценности на общую сумму в 500 тыс. евро.

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