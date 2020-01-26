Бразилиа, , 18:02 — REGNUM До 47 человек возросло число жертв наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями на юго-востоке Бразилии. Об этом 26 января сообщает Национальное управление гражданской обороны Бразилии

В попавших под удар стихии штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту в результате оползней и наводнений погибли 47 человек. Ещё 17 человек числятся пропавшими без вести, 12 пострадали. В обеих штатах были вынуждены покинуть свои дома более 16,4 тыс. жителей, из них около 2 тыс. человек остались без крова.

Власти штата Минас-Жерайс объявили режим чрезвычайного положения в 47 муниципалитетах региона. Такое решение позволят властям в течение полугода закупать необходимые для ликвидации последствий стихии товары и услуги без проведения тендера.

За последние сутки неблагоприятные погодно-климатические ситуации в связи с сильными ливнями были зафиксированы в штатах Минас-Жерайс, Эспириту-Санту, Гояс и Рио-де-Жанейро, а также в столичном федеральном округе. По прогнозам метеорологов, проливные дожди будут продолжаться, как минимум до конца выходных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 30 погибших в результате проливных дождей, обрушившихся на востоке Бразилии.

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