Пермь, , 17:45 — REGNUM В Пермском крае Следственный комитет ведёт доследственную проверку по факту ДТП с участием автобуса «КАВЗ», в результате которого пострадали 15 человек. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 26 января утром в Нытвенском районе. Пострадали 14 взрослых и шестилетняя девочка. Междугородний автобус ехал из Чайковского в Пермь и столкнулся с грузовиком и легковой машиной.

Доследственная проверка идёт по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи считают, что водитель автобуса выехал на встречную полосу, что и привело к ДТП.

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