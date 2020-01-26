Нальчик, , 17:49 — REGNUM Пешеход получил смертельные травмы в результате наезда на него автомобиля в Кабардино-Балкарии. Об этом 26 января сообщает следственное управление Следственного комитета по региону.

ДТП произошло около 03:00 мск на улице Катханова в селении Кенже, в пригороде Нальчика. По предварительным данным, за рулем транспортного средства находился 38-летний сотрудник полиции.

В результате наезда пешеход, являвшийся местным жителем 1982 года рождения, скончался на месте от полученных травм. Подозреваемый прошёл медицинское освидетельствование, которое показало, что он находился за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП назначена служебная проверка, по её результатам будет решаться вопрос о дальнейшем прохождении сотрудником полиции службы в органах внутренних дел, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности его непосредственных руководителей.

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