Москва, 26 января 2020, 17:20 — REGNUM Коронавирус у туристов из Китая в Москве не обнаружен не обнаружен, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
В департаменте рассказали, что скорая медицинская помощь выезжала на место проживания туристов прежде всего потому, что они прибыли из Китая. Врачи на месте осмотрели всех предъявлявших жалобы. С учетом повышенного внимания к региону, из которого прибыли туристы, и с целью их дальнейшего наблюдения были госпитализированы семь человек с признаками ОРВИ.
Ранее СМИ сообщили, что семь граждан Китая были госпитализированы с высокой температурой из отеля «Арт Москва Войковская».
Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 г. китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае составляет около 2 тыс., с летальным исходом — 56 человек. Случаи заболевания зарегистрированы и за пределами Китая, в том числе в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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