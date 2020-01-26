Москва, , 17:20 — REGNUM Коронавирус у туристов из Китая в Москве не обнаружен не обнаружен, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«Все туристы из Китая, поступившие в инфекционную больницу вечером 25 января, обследованы. У всех лабораторный тест на наличие коронавируса 2019-nCoV является отрицательным. Вирус не обнаружен. Все пациенты выписываются на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии за исключением одной больной, у которой обнаружен вирус гриппа А. Ей проводится соответствующее лечение, назначена стандартная противовирусная терапия, на фоне которой наблюдается положительная динамика, чувствует себя она удовлетворительно и в ближайшее время также будет выписана», — говорится в сообщении столичного департамента здравоохранения.

В департаменте рассказали, что скорая медицинская помощь выезжала на место проживания туристов прежде всего потому, что они прибыли из Китая. Врачи на месте осмотрели всех предъявлявших жалобы. С учетом повышенного внимания к региону, из которого прибыли туристы, и с целью их дальнейшего наблюдения были госпитализированы семь человек с признаками ОРВИ.

Ранее СМИ сообщили, что семь граждан Китая были госпитализированы с высокой температурой из отеля «Арт Москва Войковская».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 г. китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае составляет около 2 тыс., с летальным исходом — 56 человек. Случаи заболевания зарегистрированы и за пределами Китая, в том числе в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

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