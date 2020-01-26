Кострома, , 16:54 — REGNUM 46-летний костромской пешеход стал виновником двух дорожно-транспортных происшествий. В обоих случаях мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте, — сообщает пресс-служба УМВД по Костромскому региону.

За три дня костромич дважды оказывался под колесами машин. Он перебегал дорогу в неположенном месте и водители в обоих случаях просто не могли среагировать вовремя и предотвратить наезд.

Оба раза мужчина был пьян. По фактам ДТП проводится административное расследование, виновник — пешеход будет оштрафован, а автовладельцам в ГИБДД советуют обратиться в суды для взыскания с костромича стоимости ремонта машин.

С начала года в Костроме зафиксировано 9 ДТП с участием пешеходов, 5 из которых — по их вине. В результате аварий 1 человек погиб, 8 получили травмы.