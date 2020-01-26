Исламабад, , 16:49 — REGNUM Автомобиль посольства США попал в ДТП в Пакистане. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в полиции.

Авария произошла в воскресенье, 26 января, в Исламабаде. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека, еще четверо пострадали.

«Один из автомобилей, участвовавших в аварии, принадлежит посольству США в Исламабаде, — сообщили источники в полиции. — Водитель автомобиля посольства США (гражданин Пакистана) был арестован».

Отмечается, что мужчина подозревается в том, что он якобы пытался пересечь перекресток на красный свет светофора.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.