Киев, , 16:39 — REGNUM В Киеве неизвестный открыл стрельбу по людям. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным ведомства, ЧП произошло в воскресенье, 26 января, возле кафе в Гидропарке. По последним данным, в результате происшествия пострадали и были госпитализированы двое мужчин.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что между неизвестными и двумя посетителями развлекательного заведения возник конфликт на почве взаимных оскорблений.

«Незнакомец достал оружие и сделал несколько выстрелов», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск злоумышленника. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).