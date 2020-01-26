Бамако, , 16:36 — REGNUM 15 сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения террористов на военный лагерь в южной части Мали. Об этом 26 января сообщает Agence France-Presse.

Неустановленные злоумышленники с оружием напали на военный лагерь в городе Соколо в регионе Сегу. В результате атаки террористов погибли 15 военных.

Кроме того, нападавшие забрали с собой военное оборудование лагеря, оружие и боеприпасы.

До настоящего времени ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Отмечается, что боевики ведут военные действия в Мали с 2012 года, когда ими был захвачен север страны. В настоящее время Мали, совместно с Буркина-Фасо, Чадом, Нигером и Мавританией входит в группу по борьбе с боевиками «Сахель-5».

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших военнослужащих в результате атаки боевиков-исламистов в центральном регионе Мали.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате атаки боевиков в Мали погибли шесть военнослужащих