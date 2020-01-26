Нижневартовск, Югра, , 16:27 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) в ночь на 26 января между несколькими мужчинами произошёл конфликт со стрельбой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по ХМАО.

Инцидент случился около 02:50 по местному времени на ул. Омская, 38. По прибытию сотрудников полиции на место происшествия конфликтующих обнаружено не было.

Днём 26 января в 13:00 в дежурную часть полиции вновь обратились жильцы дома. При просмотре камер видеонаблюдения можно было убедиться, что мужчина стрелял из охолощенного автомата. И он является жителем дома 1988 года рождения, который сейчас объявлен в розыск.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, молодые люди ночью громко слушали музыку под окнами дома. Стрелок несколько раз просил их отключить музыку по хорошему, его ударили, тогда он пустил в меломанов автоматную очередь.