Анкара, , 16:24 — REGNUM В результате землетрясения в провинции Элязыг в Турции, по последним данным, погибли 36 человек. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, на территории страны в настоящее время подтверждена гибель 36 человек.

«В целом в больницы обратилось 1607 человек… — сказал Коджа. — Число пострадавших составляет 594 человека».

Как передавало ИА REGNUM, 24 января в провинции Элязыг в Турции произошло землетрясение силой 6,8 баллов. Подземные толчки ощущались в соседних странах — Грузии и Сирии.

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