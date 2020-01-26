Хмельницкий, Украина, 26 января 2020, 15:53 — REGNUM В городе Староконстантинове Хмельницкой области во дворе жилого многоэтажного дома произошел взрыв, в результате которого погиб 27-летний мужчина. Об этом 26 января сообщается в пресс-службе национальной полиции Хмельницкой области.
Взрыв прогремел после полуночи 26 января, а о происшествии в отделение полиции сообщила местная жительница. Полицейские, прибывшие на место взрыва, выяснили, что взорвалась граната РГД-5.
Как сообщало ИА REGNUM, в городе Кировограде бывший участник карательной операции в Донбассе погиб в результате взрыва гранаты. Его супруга пострадала и была доставлена в реанимацию.
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