Хмельницкий, Украина, , 15:53 — REGNUM В городе Староконстантинове Хмельницкой области во дворе жилого многоэтажного дома произошел взрыв, в результате которого погиб 27-летний мужчина. Об этом 26 января сообщается в пресс-службе национальной полиции Хмельницкой области.

Взрыв прогремел после полуночи 26 января, а о происшествии в отделение полиции сообщила местная жительница. Полицейские, прибывшие на место взрыва, выяснили, что взорвалась граната РГД-5.

«Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами местного жителя, который от полученных травм погиб на месте», — сообщили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Кировограде бывший участник карательной операции в Донбассе погиб в результате взрыва гранаты. Его супруга пострадала и была доставлена в реанимацию.

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