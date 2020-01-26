Тбилиси, , 15:52 — REGNUM Пятеро человек, ехавших в автомобиле, погибли в Грузии 26 января. Об этом сообщает «Первый канал» грузинского телевидения со ссылкой на МВД Грузии.

По данным журналистов, дорожная авария произошла возле села Квишхети в Хашурском муниципалитете края Шида-Картли. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, из-за чего машина съехала с проезжей части и упала в реку. Все, кто находился в автомобиле, погибли.

Предположительно, все погибшие являются членами одной семьи. Полиция проводит проверку по факту происшествия.