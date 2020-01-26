Луганск, , 15:52 — REGNUM Боевик 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ во время проведения инженерных работ подорвался на собственной мине. Об этом 26 января со ссылкой на данные разведки сообщил офицер пресс-службы Управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Инцидент произошел в минувшие сутки в районе населенного пункта Катериновка. В результате получения минно-взрывной травмы, военнослужащий был доставлен в военный госпиталь населенного пункта Северодонецк в тяжелом состоянии.

О не боевой потере командование бригады доложило как о полученной «в результате обстрела», говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате распития спиртных напитков один офицер ВСУ избил другого, после чего скрылся со службы в неизвестном направлении.