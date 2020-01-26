Сакраменто, США, , 15:50 — REGNUM Как минимум два человека погибли, ещё семеро пострадали в результате стрельбы в баре в американском штате Калифорния. Об этом 26 января сообщает телекомпания ABC.

Стрельба произошла рано утром в городе Хартсвилл, расположенном в Южной Калифорнии (урбанизированная часть штата Калифорния). Информация о состоянии пострадавших не поступала.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Территория вокруг бара оцеплена.

Обстоятельства и причины произошедшего, а также личность стрелявшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, расстрелявшей троих мужчин, в том числе одного сотрудника полиции, в Чикаго

Читайте ранее в этом сюжете: Женщина расстреляла троих мужчин в Чикаго