Сакраменто, США, 26 января 2020, 15:50 — REGNUM Как минимум два человека погибли, ещё семеро пострадали в результате стрельбы в баре в американском штате Калифорния. Об этом 26 января сообщает телекомпания ABC.
Стрельба произошла рано утром в городе Хартсвилл, расположенном в Южной Калифорнии (урбанизированная часть штата Калифорния). Информация о состоянии пострадавших не поступала.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Территория вокруг бара оцеплена.
Обстоятельства и причины произошедшего, а также личность стрелявшего устанавливаются.
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