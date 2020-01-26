Луганск, , 15:43 — REGNUM После распития спиртных напитков и ссоры, которая закончилась избиением командиром роты командира батальона 59-й ОМПБ, первый скрылся в неизвестном направлении. Об этом 26 января со ссылкой на данные разведки сообщил офицер пресс-службы Управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Конфликт между офицерами произошел 25 января в 11-м батальоне 59-й отдельной мотопехотной бригады.

«По словам очевидцев, командир роты капитан Самойленко избил командира батальона, за оскорбления в свой адрес, после чего скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Военнослужащий так и не вернулся на службу. Расследование по данному инциденту не проводится, также не докладывается об этом в вышестоящий штаб. Как отмечается в докладе, это третий случай за прошлую неделю самовольного оставления части военными данного соединения.

Как сообщало ИА REGNUM, силами Народной Милиции Луганской Народной Республики был сбит беспилотный летательный аппарат украинских боевиков.

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