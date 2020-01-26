Махачкала, , 15:15 — REGNUM Взрыв бытового газа произошёл в подвальном помещении жилого дома в Махачкале. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

По предварительным данным, взрыв произошёл в подвальном помещении многоэтажного жилого дома на улице Гамидова. Пожара после взрыва не произошло. В результате взрыва была разрушена кирпичная перегородка, возведённая жильцами под балконом на первом этаже пятиэтажного дома.

При взрыве пострадали, как минимум, два человека. Один из пострадавших — ребёнок, который в момент взрыва проходил мимо дома. Его госпитализировали. О состоянии второго пострадавшего не сообщается.

На месте ЧП работают сотрудники полиции и МЧС. Устанавливаются причины и обстоятельства взрыва.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате взрыва в квартире многоэтажного дома в Махачкале.

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