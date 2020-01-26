Москва, , 15:15 — REGNUM Сотрудниками столичных правоохранительных органов задержан подозреваемый в контрабандной пересылке в США комплектующих для военной радиостанции, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, мужчин был задержан в Москве 25 января. Сообщается, что попытка пересылки комплектующих для военной рации в США с помощью почтового отправления была предпринята в марте 2019 года.

Отмечается, что речь идёт о переносной радиостанции Р-853В1 «Варево-1», которая предназначена для использования авианаводчиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле сотрудники таможенной службы Северной Осетии задержали гражданина России, который пытался вывезти из страны противотанковые ракетные комплексы.