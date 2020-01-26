Барнаул, , 14:47 — REGNUM Автобус, перевозивший 45 граждан Монголии в Казахстан, попал в ДТП на трассе в Алтайском крае. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Автобус, совершавший рейс «Улан-Батор — Астана», съехал в кювет на трассе около поворота в село Контошино в Косихинском районе. В автобусе находились 47 человек, из них 45 пассажиров, граждан Монголии, и два водителя.

По предварительным данным, водитель не учёл дорожные и метеорологические условия и не справился с управлением.

В результате аварии никто не пострадал. Подоспевшие на место происшествия медики обследовали пассажиров, травм ни у кого не обнаружено. В ожидании помощи пассажиры пересели в проезжавший мимо автобус, водитель которого оказался неравнодушен к людям, попавшим в ДТП. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 40 иностранных туристах, которые были эвакуированы спасателями из рейсового автобуса, следовавшего в Астану и застрявшего в снегопад на трассе в Алтайском крае.

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