Хайнань, Китай, , 14:35 — REGNUM Междугороднее сообщение было закрыто властями Китая в островной провинции Хайнань на юге страны. Об этом 26 января сказано в заявлении пресс-службы администрации региона.

Междугороднее сообщение закрывается в связи с объявленной в регионе ситуацией чрезвычайного реагирования из-за эпидемии заболевания коронавирусом 2019-nCoV. О восстановлении междугороднего сообщения будет сообщено дополнительно.

В Китае на сегодняшний день в связи с угрозой заболевания новым типом коронавируса был объявлен режим наивысшего уровня реагирования в 30 регионах страны.

Как минимум в 15 крупных городах был объявлен карантин, въезд и выезд из населённых пунктов запрещён до особого распоряжения. Нарушителям режима по законам КНР может грозить тюремный срок до семи лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении российского туроператора «Русь-Тур» о вывозе всех своих клиентов с острова Хайнань в связи с эпидемией коронавируса в Китае.

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