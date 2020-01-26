Токио, , 14:32 — REGNUM Четвёртый подтверждённый случай заболевания новым типом коронавируса подтвердили власти Японии. об этом 26 января сообщает телекомпания NHK.

Четвёртым заболевшим стал китайский турист, приехавший из города Ухань. Состояние пациента оценивается врачами как стабильное.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх случаях заболевания новым типом коронавируса, которые были диагностированы в Японии. Все три предыдущих случая заболевания были выявлены у граждан, незадолго до этого побывавших в китайском городе Ухань, где был зарегистрирован очаг коронавируса 2019-nCoV.

Также сообщается, что МИД Японии рассматривает возможность эвакуации своих граждан из китайской провинции Хубэй, где был обнаружен очаг коронавируса. В настоящее время правительство Японии находится в процессе переговоров по данному вопросу с властями Китая.

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