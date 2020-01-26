Черновцы, Украина, , 14:31 — REGNUM В городе Черновцы (юго-западная Украина) мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с супругой поджег 16-летнюю дочь, которая заступилась за мать. Об этом 25 января сообщает Телевизионная служба новостей.

Ссора между пьяным отцом и матерью произошла 7 января, а дочь по имени Анна пыталась защитить мать, которую отец намеревался ударить.

По словам матери пострадавшей, мужчина выбежал на улицу и занес в дом емкость с бензином, из которой стал поливать дочь. Отец облил бензином стены в доме, также стал лить бензин на лицо дочери, а в результате того, что дома в печи горел огонь, то произошло резкое возгорание, и огонь резко переместился девушке на лицо.

Девушку от смерти спас старший брат, который помог потушить возгорание на теле девушки. В это время мать эвакуировала из горящего дома шестилетнюю младшую сестру, а отец молча наблюдал за происходящим и не оказывал помощь.

Соседи вызвали сотрудников государственной службы по чрезвычайной ситуации и полицию. Заслышав о сотрудниках правоохранительных органов, мужчина скрылся в неизвестном направлении. Однако его задержали через несколько часов после содеянного и мужчине грозит пожизненное заключение.

«Скорая, которую вызвали соседи, не смогла добраться до дома по скользкой дороге, поэтому обожженную девушку брат с соседом несли до кареты скорой примерно два километра», — сообщает СМИ.

В результате пожара семья осталась без крова над головой и средств к существованию, а младшую сестру пострадавшей девочки из-за отсутствия жилья забрали в дом малютки. Семье помогают волонтеры, мать и брат пострадавшей в данный момент проживают в больнице рядом с пострадавшей.

Пострадавшую недавно перевели из реанимационного отделения в ожоговое. У девушки глубокие ожоги лица, шеи и левой руки. Врачи говорят, что реабилитация пострадавшей займет не менее года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области ранее судимый мужчина пытался убить сожительницу, в итоге чего сжег дом, а женщина получила ожоги.

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