Волосово, Ленинградская область, , 14:02 — REGNUM В Волосовском районе Ленинградской области водитель маршрутного такси, не справившись с управлением, съехал в кювет. В результате ДТП один человек погиб, пятеро пострадало. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

ДТП произошло около 11:30 мск в воскресенье, 26 января, на 48-м км трассы А-120 между населенными пунктами Бегуницы и Гомонтово.

По предварительным данным, водитель «Газели», маршрутного такси №851, следовавший по маршруту «Санкт-Петербург — Сланцы», не справился с управлением и совершил съезд в кювет, где опрокинулся на бок.

«В транспортном средстве находилось 12 человек, пострадали пять человек, из них один погиб, детей нет», — отмечено в сообщении.

В свою очередь управление ГИБДД сообщает, что за рулём «Газель «Некст» находился 61-летний водитель.

Погибла 27-летняя девушка, сам водитель маршрутки не пострадал.