Тбилиси, , 14:30 — REGNUM Спасатели в ходе поисковой операции достали тела троих человек из реки Цхенисцкали на севере Грузии. Об этом сообщает «Первый канал» грузинского телевидения.

По информации журналистов, 23 января произошла дорожная авария, в которой легковой автомобиль упал в воду. Машину течением отнесло в водопропускной тоннель. В день ДТП спасатели нашли тело одного из погибших, 24 января был найден второй, а 25 января — третий. Для поисковой операции привлекали водолазов.

«Служба по чрезвычайным ситуациям глубоко скорбит и выражает свои соболезнования семьям погибших», — говорится в заявлении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

Причины аварии устанавливаются.