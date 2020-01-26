Сакраменто, США, , 13:49 — REGNUM Третий случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV был подтверждён властями США. Об этом 26 января сообщает телеканал CNN со ссылкой на департамент здравоохранения округа Орандж в штате Калифорния.

Уточняется, что заболевший прибыл в США из города Ухань в Китае, где зафиксирован очаг заболевания.

Пациент был госпитализирован в медучреждение округа Орандж, где проходит лечение в настоящее время. Состояние заболевшего врачи оценивают как удовлетворительное.

До этого Центром по контролю и профилактике заболеваний США были подтверждены два случая заболевания коронавирусом нового типа у граждан в штате Вашингтон и в штате Иллинойс. В обоих случаях заболевшие прибыли в США из Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации персонала посольства США из китайского города Ухань.

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