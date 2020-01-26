Николаев, Украина, , 14:23 — REGNUM В городе Николаеве (юг Украины) ссора, которая произошла между двумя украинскими военнослужащими по контракту, окончилась для одного из участников конфликта ножевыми ранениями. Об этом 25 января со ссылкой на военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, расположенной в Николаеве, сообщает местный ресурс «Новости N».

Инцидент произошел ночью 23 января, его итогом стало нанесение солдатом 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ножевых ранений своему сослуживцу в том числе «в область паха». Пострадавшего военного увезли в больницу скорой медицинской помощи. Солдата, который нанес телесные повреждения своему сослуживцу, задержали. Следствию предстоит установить причины конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киевской области бывший «участник АТО» в ходе ссоры убил своего товарища, который также был участником карательной войны в Донбассе.

Читайте также: Под Киевом задержан экс-участник «АТО», подозреваемый в убийстве «коллеги»