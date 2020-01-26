Гонконг, Китай, , 14:22 — REGNUM Увеличилось количество заболевших новым типом коронавируса 2019-nCoV в китайских регионах Макао и Гонконге. Об этом 26 января сообщает агентство «Синьхуа».

По состоянию на 26 января в Макао, специальном административном районе Китая, количество пациентов, у которых был диагностирован новый тип коронавируса, достигло пяти человек.

В Гонконге количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV увеличилось до шести человек.

Всего в Китае число заразившихся, согласно данным мониторингового информационного портала «Ванъи», составляет 2027 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Гонконге в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся из-за распространения нового типа коронавируса. были закрыты два крупных развлекательных комплекса «Диснейленд» и «Океанский парк».

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