Пермь, , 14:00 — REGNUM В Нытвенском районе Пермского края прокуратура проводит проверку по факту крупной аварии, участниками которой стали автобус, грузовик и легковой автомобиль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка всем должностным лицам по реализации полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения и благоустройства на данном участке дороги. Кроме того, проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей автобусов, организацию процедуры медосмотров, а также техсостояние транспорта.

Напомним, утром 26 января в Нытвенском районе Прикамья произошла крупная авария с участием рейсового автобуса, грузовика и легкового автомобиля. Пострадали 15 человек, их них шестеро госпитализированы.

По предвариьельным данным полиции, автобус выехал на полосу встречного движения, что спровоцировало ДТП.

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