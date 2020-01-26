Пекин, , 14:23 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом 2019-nCoV перешла в новую, более сложную стадию из-за усиления способности вируса передаваться от человека к человеку. Об этом 26 января сообщил журналистам на пресс-конференции в Пекине глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.

Как пояснил глава ведомства, вирус изначально передался людям из дикой природы и постоянно изменялся, приспосабливаясь к существованию в человеческом организме. В результате вирус обрёл способность передаваться от человека к человеку.

В настоящее время медики наблюдают усиление способности вируса переходить от человека к человека. В связи с этим, отметил глава ведомства, у специалистов есть основания полагать, что эпидемия перешла в новую, более серьёзную стадию.

В свою очередь замглавы Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Бинь заявил в ходе пресс-конференции, что источник болезни пока точно не установлен, а её способность вируса 2019-nCoV к мутациям пока до конца не ясна. Как пояснил Ли Бинь, в настоящее время знания специалистов об этой совершенно новой болезни весьма ограничены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что инкубационный период нового типа коронавируса составляет от 1 до 14 дней.

Читайте ранее в этом сюжете: Инкубационный период нового коронавируса — от 1 до 14 дней