Пермь, , 13:01 — REGNUM В Пермском крае после аварии с участием рейсового автобуса «Пермь — Очер» госпитализированы шесть человек. Об это сообщила, а Instagram министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.

Глава ведомства отметила, что из 15 пострадавших после осмотра медиками девять человек отпущены домой. Три человека находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней степени тяжести: все они оставлены больнице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после крупной аварии в Прикамье на федеральной трассе М — 7 Волга медпомощь потребовалась 25 гражданам, в том числе ребенку. После ДТП были доставлены в приемные отделения ближайших больниц.

Авария произошла утром 26 января. Столкнулась три транспортных средства: рейсовый автобус «Пермь — Очер», грузовик и легковая машина.

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