Анкара, , 13:32 — REGNUM Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 человек, об этом 26 января сообщает Anadolu Ajansi.

Число пострадавших превысило 1 тыс. 500 человек, из-под обломков зданий живыми удалось извлечь порядка 50 человек.

Напомним, землетрясение в Турции произошло в провинции Элязыг, мощность толчков составила 6,8 баллов. Землетрясение ощущалось в соседних странах — Грузии и Сирии. Работа спасателей продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв землетрясения в Турции достигло 31