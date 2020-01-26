Пекин, , 12:41 — REGNUM Государственный комитет по делам здравоохранения Китайской Народной Республики констатирует, что новый коронавирус 2019-nCoV усиливает свою способность передаваться от человека к человеку. Соответствующее заявление было сделано сегодня, 26 января, на брифинге главой Госкомитета по здравоохранению КНР Ма Сяовэй.

По данным Госкомитета КНР по здравоохранению, способность коронавируса нового типа 2019-nCoV передаваться от человека к человеку усилилась. Это означает, что эпидемиологическая ситуация в Китае перешла в новую, более сложную стадию.

«Вирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме, после чего перешел в стадию, когда начал передаваться от человека к человеку», — сказал Сяовэй.

Он подчеркнул, что по мнению специалистов, эпидемия перешла в новую более сложную и серьезную стадию.

Также Сяовэй отметил, что до сих пор точно не установлен источник происхождения вируса. Хотя ранее поступала информация о том, что вирус мутировал в организме летучей мыши.