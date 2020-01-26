Нур-Султан, , 12:35 — REGNUM Комплекс предупредительных мер был принят в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Китае из-за коронавируса 2019-nCoV правительством Казахстана. Об этом 26 января сообщает информационный портал NUR.KZ.

По информации портала, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провёл совещание по вопросу предупредительных мер для недопуска распространения коронавируса 2019-nCoV на территории страны.

По итогам совещания Мамин дал поручение принять комплекс мер для безопасности граждан в связи с распространением опасного коронавируса нового типа. В число мер вошли санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе с КНР, в том числе на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта., а также установление медицинского наблюдения за гражданами, прибывающими из Китая.

Кроме того, будет приостановлено действие 72-часового безвизового пребывания для граждан КНР на территории Казахстана и активизирована работа с гражданами Казахстана, находящимися на территории Китая. В случае необходимости будет осуществлена немедленная эвакуация граждан Казахстана из китайского города Ухань.

Также сообщается, что будет создана межведомственная комиссия, которая составит план действий для недопущения распространения нового типа коронавируса на территории Казахстана

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специалисты в Китае в настоящее время ищут вакцину от коронавируса 2019-nCoV. Вспышка нового типа коронавируса была зарегистрирована в китайском городе Ухань. По состоянию на утро 26 января в Китае были подтверждены 2005 случаев заражения коронавирусом. Число жертв заболевания составило 56 человек, ещё у 2684 человек диагноз уточняется.

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