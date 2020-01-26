Краматорск, Украина, , 12:34 — REGNUM На крыше жилого дома города Краматорска были обнаружены три гранатомета РПГ-22, сообщает 25 января пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

24 января местные жители обнаружили на крыше дома подозрительные предметы, о чем сообщили сотрудникам ГСЧС, которых вызвали на место происшествия. Сотрудники службы обнаружили, что подозрительными предметами на крыше здания оказались три гранатомета.

ИА REGNUM напоминает, в городе Днепре мужчина пытался дома разобрать снаряд, который нашел ранее в лесу. В результате взрыва боевого припаса мужчину госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.