Пермь, , 12:04 — REGNUM В Пермском крае в ДТП, участниками которого стали рейсовый автобус, грузовик и легковой автомобиль, пострадали 15 человек, в том числе ребенок. Все они госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

В готовности к вылету находится вертолет санавиации. По оперативным данным, восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Состояние здоровья ещё семи человек оценивается как средней тяжести.

На место происшествия выезжали девять бригад службы скорой помощи и две бригады территориального центра медицины катастроф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 26 января на трассе М — Волга произошло столкновение рейсового автобуса, грузовика и легкового автомобиля. Известно, что автобус следовал по маршруту Пермь — Очер.

По данным полиции, автобус выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение транспорта.

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